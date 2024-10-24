Путин обвинил НАТО в несправедливом расширении на Восток

Президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в несправедливом расширении альянса на восток. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.
«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это?», — сказал Путин. Российский лидер добавил, что Москва добьется изменений сложившейся ситуации. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
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