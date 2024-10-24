Путин обвинил НАТО в несправедливом расширении на Восток

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Путин заявил, что Россия добьется справедливости в решении вопроса о расширении НАТО
Путин заявил, что Россия добьется справедливости в решении вопроса о расширении НАТО Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в несправедливом расширении альянса на восток. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.

«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это?», — сказал Путин. Российский лидер добавил, что Москва добьется изменений сложившейся ситуации. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в несправедливом расширении альянса на восток. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и нарушая взятые на себя обязательства, делать это?», — сказал Путин. Российский лидер добавил, что Москва добьется изменений сложившейся ситуации. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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