Путин ответил, на что готов ради мира на Украине

Путин: РФ рассмотрит любые реальные варианты мирных договоренностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Россия стремится к мирному урегулированию конфликта, отметил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, если они будут отражать реальность. Об этом заявил президент РФ Владимир путин, отвечая на вопрос, на что он готов ради прекращения конфликта на Украине.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое», — ответил президенты России. Трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС в Казани ведется в telegram-канале Кремля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, если они будут отражать реальность. Об этом заявил президент РФ Владимир путин, отвечая на вопрос, на что он готов ради прекращения конфликта на Украине. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое», — ответил президенты России. Трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС в Казани ведется в telegram-канале Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...