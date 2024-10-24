Путин ответил, на что готов ради мира на Украине

Путин: РФ рассмотрит любые реальные варианты мирных договоренностей

24 октября 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Россия стремится к мирному урегулированию конфликта, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, если они будут отражать реальность. Об этом заявил президент РФ Владимир путин, отвечая на вопрос, на что он готов ради прекращения конфликта на Украине. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое», — ответил президенты России. Трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС в Казани ведется в telegram-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, если они будут отражать реальность. Об этом заявил президент РФ Владимир путин, отвечая на вопрос, на что он готов ради прекращения конфликта на Украине. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готовы ни на что другое», — ответил президенты России. Трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС в Казани ведется в telegram-канале Кремля.