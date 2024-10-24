Минэнерго отреагировало на уголовное дело о хищениях средств в ведомстве

Министерство энергетики России оказало содействие органам правопорядка в сборе информации по делу о присвоении государственных средств, выделенных для реализации программ по реорганизации угольной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости.
«В настоящее время решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности и избрании в отношении них меры пресечения. Указанное уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года на основании материалов, собранных в результате совместной деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также Минэнерго России», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По данным Минэнерго, в настоящее время реализуются оперативные мероприятия, направленные против как бывших, так и нынешних сотрудников министерства, а также представителей подрядных компаний. Расследуется их возможное участие в незаконных операциях, которые привели к значительным финансовым потерям для государственного бюджета.
Ранее появилась информация о том, что замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников попал на допрос к следователям по делу своего предшественника Анатолия Яновского, проходящего по уголовному делу о мошенничестве. Подробностей о ходе мероприятия не разглашалось.
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