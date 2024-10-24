Ханты-Мансийск соберет детские таланты со всей страны

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В Ханты-Мансийске проведут 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества «Сияние Севера»
В Ханты-Мансийске проведут 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества «Сияние Севера» Фото:

В 2025 году в Ханты-Мансийске (ХМАО) проведут 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества «Сияние Севера». На нем соберутся талантливые дети со всех регионов России, сообщил глава города Максим Ряшин.

«В Ханты-Мансийске соберутся талантливые дети со всей страны. В 2025 году в окружном центре пройдёт 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества „Сияние Севера“, — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Такое решение он принял совместно с губернатором региона Русланом Кухаруком и Президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Алексеем Веллером. Глава Ханты-Мансийска поблагодарил коллег за предложенную инициативу, сказав, что эта идея является правильной и смелой.

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В 2025 году в Ханты-Мансийске (ХМАО) проведут 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества «Сияние Севера». На нем соберутся талантливые дети со всех регионов России, сообщил глава города Максим Ряшин. «В Ханты-Мансийске соберутся талантливые дети со всей страны. В 2025 году в окружном центре пройдёт 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества „Сияние Севера“, — написал Ряшин в своем telegram-канале. Такое решение он принял совместно с губернатором региона Русланом Кухаруком и Президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Алексеем Веллером. Глава Ханты-Мансийска поблагодарил коллег за предложенную инициативу, сказав, что эта идея является правильной и смелой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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