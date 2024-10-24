Ханты-Мансийск соберет детские таланты со всей страны

В 2025 году в Ханты-Мансийске (ХМАО) проведут 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества «Сияние Севера». На нем соберутся талантливые дети со всех регионов России, сообщил глава города Максим Ряшин.
«В Ханты-Мансийске соберутся талантливые дети со всей страны. В 2025 году в окружном центре пройдёт 15-й Межрегиональный фестиваль детского творчества „Сияние Севера“, — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Такое решение он принял совместно с губернатором региона Русланом Кухаруком и Президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Алексеем Веллером. Глава Ханты-Мансийска поблагодарил коллег за предложенную инициативу, сказав, что эта идея является правильной и смелой.
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