В Коркино начались погромы из-за убийства таксистки: что известно к данному часу

В Коркино из-за убийства таксистки начались погромы

Силовики пытаются сдержать народный гнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку

В Коркино (Челябинская область) начались погромы домов цыган на фоне убийства таксистки. Что известно об обстановке в округе — в материале URA.RU.

Зарезали таксистку

Убийство произошло веером 23 октября. Труп таксистки нашли возле одного из домов по улице Ватутина. Ее несколько раз ударили ножом.

Подозреваемые

В списке подозреваемых числились двое местных цыган. Одному из них нет 18 лет. После содеянного они скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск.

Задержание подозреваемых

Задержать подозреваемых удалось 24 октября. Один из них, предварительно, оказался непричастен к убийству. В отношении второго возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Цыганские погромы

Местные жители, узнав и случившемся, вышли на митинг. Дома цыганских семей подверглись нападению: в них выбивали стекла, ломали двери, несколько жилищ загорелись.

Побег цыган

По данным СМИ, цыганские семьи были вынуждены спасаться бегством. Кто мог — покинул жилье на машине или попутках, некоторые же были вынуждены идти до соседних поселков пешком.

Реакция силовиков

ОМОН и СОБР встали на защиту домов. Жители материли стражей порядка, попутно пытаясь перевести их на свою сторону. В ходе митинга было задержано не менее 20 местных жителей.

Реакция властей

Власти региона в курсе ситуации. Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатор Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.