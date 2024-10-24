В Коркино начались погромы из-за убийства таксистки: что известно к данному часу

В Коркино (Челябинская область) начались погромы домов цыган на фоне убийства таксистки. Что известно об обстановке в округе — в материале URA.RU.
Зарезали таксистку
Убийство произошло веером 23 октября. Труп таксистки нашли возле одного из домов по улице Ватутина. Ее несколько раз ударили ножом.
Подозреваемые
В списке подозреваемых числились двое местных цыган. Одному из них нет 18 лет. После содеянного они скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск.
Задержание подозреваемых
Задержать подозреваемых удалось 24 октября. Один из них, предварительно, оказался непричастен к убийству. В отношении второго возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Цыганские погромы
Местные жители, узнав и случившемся, вышли на митинг. Дома цыганских семей подверглись нападению: в них выбивали стекла, ломали двери, несколько жилищ загорелись.
Побег цыган
По данным СМИ, цыганские семьи были вынуждены спасаться бегством. Кто мог — покинул жилье на машине или попутках, некоторые же были вынуждены идти до соседних поселков пешком.
Реакция силовиков
ОМОН и СОБР встали на защиту домов. Жители материли стражей порядка, попутно пытаясь перевести их на свою сторону. В ходе митинга было задержано не менее 20 местных жителей.
Реакция властей
Власти региона в курсе ситуации. Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатор Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.
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