Шольц неутешительно для Зеленского прокомментировал поставки Taurus для ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно ответил на сообщения о возможностях Бундестага поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что считает неправильным принятие подобного решения и не будет отправлять оружие, способствующее эскалации конфликта на Украине.
«Мое мнение однозначно. Я думаю, что это неправильно», — заявил Шольц, слова которого приводит ZDF. Канцлер отметил, что не будет отправлять оружие ВСУ, если это сможет спровоцировать эскалацию конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале года просил у ФРГ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. По его словам, с помощью этого оружия Киев смог бы атаковать Крымский мост. На что способны Taurus и что известно о данном типе ракет — в материале URA.RU.
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