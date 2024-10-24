24 октября 2024

Шольц неутешительно для Зеленского прокомментировал поставки Taurus для ВСУ

Шольц признал неправильными поставки крылатых ракет Taurus Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский неоднократно просил Шольца поставить ракеты Taurus
Зеленский неоднократно просил Шольца поставить ракеты Taurus Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно ответил на сообщения о возможностях Бундестага поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что считает неправильным принятие подобного решения и не будет отправлять оружие, способствующее эскалации конфликта на Украине.

«Мое мнение однозначно. Я думаю, что это неправильно», — заявил Шольц, слова которого приводит ZDF. Канцлер отметил, что не будет отправлять оружие ВСУ, если это сможет спровоцировать эскалацию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале года просил у ФРГ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. По его словам, с помощью этого оружия Киев смог бы атаковать Крымский мост. На что способны Taurus и что известно о данном типе ракет — в материале URA.RU.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно ответил на сообщения о возможностях Бундестага поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что считает неправильным принятие подобного решения и не будет отправлять оружие, способствующее эскалации конфликта на Украине. «Мое мнение однозначно. Я думаю, что это неправильно», — заявил Шольц, слова которого приводит ZDF. Канцлер отметил, что не будет отправлять оружие ВСУ, если это сможет спровоцировать эскалацию конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский в начале года просил у ФРГ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. По его словам, с помощью этого оружия Киев смог бы атаковать Крымский мост. На что способны Taurus и что известно о данном типе ракет — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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