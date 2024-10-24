24 октября 2024

Врачи курганского Центра Илизарова вернули возможность ходить прикованной к кровати пациентке

После лечения в Центре Илизарова в Кургане неходячая пациентка встала на ноги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пациентка страдала от своего недуга более 25 лет
Пациентка страдала от своего недуга более 25 лет Фото:

В Кургане медики Центра Илизарова вернули пациентке, прикованной к кровати, возможность самостоятельно передвигаться. Об уникальной операции сообщается в официальной группе Центра в соцсети «ВКонтакте».

«Женщина получила травму 26 лет назад. Ей установили металлоконструкцию, однако после операции возникли осложнения. Она не смогла самостоятельно ходить. Врачи удалили конструкцию, но у пациентки деформировался позвоночник», — сообщается в группе предыстория пациентки.

Страдая от своего недуга, женщина прожила 25 лет, пока не обратилась за помощью в Центр Илизарова. Курганские врачи впервые в России провели уникальную операцию: исправили деформацию, установили имплантат и зафиксировали позвоночник. После операции пациентка чувствует себя хорошо, а главное — может ходить.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Центре Илизарова прооперировали редкую спортивную травму. 22-летнему спортсмену восстановили широчайшую мышцу спины и плечевой сустав.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане медики Центра Илизарова вернули пациентке, прикованной к кровати, возможность самостоятельно передвигаться. Об уникальной операции сообщается в официальной группе Центра в соцсети «ВКонтакте». «Женщина получила травму 26 лет назад. Ей установили металлоконструкцию, однако после операции возникли осложнения. Она не смогла самостоятельно ходить. Врачи удалили конструкцию, но у пациентки деформировался позвоночник», — сообщается в группе предыстория пациентки. Страдая от своего недуга, женщина прожила 25 лет, пока не обратилась за помощью в Центр Илизарова. Курганские врачи впервые в России провели уникальную операцию: исправили деформацию, установили имплантат и зафиксировали позвоночник. После операции пациентка чувствует себя хорошо, а главное — может ходить. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Центре Илизарова прооперировали редкую спортивную травму. 22-летнему спортсмену восстановили широчайшую мышцу спины и плечевой сустав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...