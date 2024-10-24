Врачи курганского Центра Илизарова вернули возможность ходить прикованной к кровати пациентке

В Кургане медики Центра Илизарова вернули пациентке, прикованной к кровати, возможность самостоятельно передвигаться. Об уникальной операции сообщается в официальной группе Центра в соцсети «ВКонтакте».
«Женщина получила травму 26 лет назад. Ей установили металлоконструкцию, однако после операции возникли осложнения. Она не смогла самостоятельно ходить. Врачи удалили конструкцию, но у пациентки деформировался позвоночник», — сообщается в группе предыстория пациентки.
Страдая от своего недуга, женщина прожила 25 лет, пока не обратилась за помощью в Центр Илизарова. Курганские врачи впервые в России провели уникальную операцию: исправили деформацию, установили имплантат и зафиксировали позвоночник. После операции пациентка чувствует себя хорошо, а главное — может ходить.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Центре Илизарова прооперировали редкую спортивную травму. 22-летнему спортсмену восстановили широчайшую мышцу спины и плечевой сустав.
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