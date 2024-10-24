24 октября 2024

Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Продажа автомобилей становиться в России все более сложной задачей Фото:

В условиях роста цен на автомобили и увеличения ставок по автокредитам продажа новых машин в России становится очень сложной задачей. Существенное влияние на ситуацию оказывает и изменение поведения потенциальных покупателей, которые все чаще отдают предпочтение каршерингу и подпискам на автомобили. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Меняется сама модель поведения потенциальных покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки на машину. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов — многие просто не станут покупать машину, понимая, что ее негде будет припарковать», — отметил Шапарин в интервью «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что производство и рынок автомобилей в России еще не достигли потенциального максимума. Однако ожидается, что рост в 2025 году будет продолжаться, но уже не такими высокими темпами.

Как сообщало URA.RU ранее, ряд российских банков повысили ставки по автокредитам. С 1 июля впервые для автосегмента кредитов стали действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обязали соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В условиях роста цен на автомобили и увеличения ставок по автокредитам продажа новых машин в России становится очень сложной задачей. Существенное влияние на ситуацию оказывает и изменение поведения потенциальных покупателей, которые все чаще отдают предпочтение каршерингу и подпискам на автомобили. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Меняется сама модель поведения потенциальных покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки на машину. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов — многие просто не станут покупать машину, понимая, что ее негде будет припарковать», — отметил Шапарин в интервью «Известиям». Эксперт подчеркнул, что производство и рынок автомобилей в России еще не достигли потенциального максимума. Однако ожидается, что рост в 2025 году будет продолжаться, но уже не такими высокими темпами. Как сообщало URA.RU ранее, ряд российских банков повысили ставки по автокредитам. С 1 июля впервые для автосегмента кредитов стали действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обязали соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...