Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам

25 октября 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Продажа автомобилей становиться в России все более сложной задачей Фото: Анна Майорова © URA.RU В условиях роста цен на автомобили и увеличения ставок по автокредитам продажа новых машин в России становится очень сложной задачей. Существенное влияние на ситуацию оказывает и изменение поведения потенциальных покупателей, которые все чаще отдают предпочтение каршерингу и подпискам на автомобили. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Меняется сама модель поведения потенциальных покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки на машину. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов — многие просто не станут покупать машину, понимая, что ее негде будет припарковать», — отметил Шапарин в интервью «Известиям». Эксперт подчеркнул, что производство и рынок автомобилей в России еще не достигли потенциального максимума. Однако ожидается, что рост в 2025 году будет продолжаться, но уже не такими высокими темпами. Как сообщало URA.RU ранее, ряд российских банков повысили ставки по автокредитам. С 1 июля впервые для автосегмента кредитов стали действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обязали соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В условиях роста цен на автомобили и увеличения ставок по автокредитам продажа новых машин в России становится очень сложной задачей. Существенное влияние на ситуацию оказывает и изменение поведения потенциальных покупателей, которые все чаще отдают предпочтение каршерингу и подпискам на автомобили. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Меняется сама модель поведения потенциальных покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки на машину. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов — многие просто не станут покупать машину, понимая, что ее негде будет припарковать», — отметил Шапарин в интервью «Известиям». Эксперт подчеркнул, что производство и рынок автомобилей в России еще не достигли потенциального максимума. Однако ожидается, что рост в 2025 году будет продолжаться, но уже не такими высокими темпами. Как сообщало URA.RU ранее, ряд российских банков повысили ставки по автокредитам. С 1 июля впервые для автосегмента кредитов стали действовать надбавки к коэффициентам риска. Банки обязали соблюдать ограничения полной стоимости кредита (ПСК).