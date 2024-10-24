24 октября 2024

В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость капремонта будет зависеть от наличия лифта в доме
Стоимость капремонта будет зависеть от наличия лифта в доме Фото:

В России хотят поднять плату за капремонт для некоторых домов. Цена будет зависеть от различных удобств в здании, например, от наличия лифта, заявлено в планах Минстроя РФ.

«Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс», — передает газета «Известия».

По мнению экспертов, опрошенных изданием, в принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Газета отмечает, что инициатива призвана сделать оплату капремонта экономически более обоснованной.

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В России хотят поднять плату за капремонт для некоторых домов. Цена будет зависеть от различных удобств в здании, например, от наличия лифта, заявлено в планах Минстроя РФ. «Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс», — передает газета «Известия». По мнению экспертов, опрошенных изданием, в принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Газета отмечает, что инициатива призвана сделать оплату капремонта экономически более обоснованной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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