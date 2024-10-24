Россиянам рассказали, как заработать на безбедную старость

Лучший способ подготовиться к безбедной старости — это заблаговременно обеспокоиться о сохранении дополнительных сбережений. Об этом заявил главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.
«Сколько бы человек ни планировал трудиться — 15, 20, 30, 40 лет, — он должен на этом горизонте постараться обеспечить себе какую-то прибавку к официальной пенсии. Каким-то удобным ему способом, который он может выбрать сам», — рассказал Надоршин «Царьграду».
Эксперт подчеркнул, что гражданам необходимо доносить информацию о том, что до старости стоит обеспечить себя дополнительным источником финансов. По его словам, один из рабочих инструментов — депозит, который поможет не нуждаться в финансах в старости. Помимо этого, иметь много детей — тоже инвестиция в спокойную старость. Хорошее воспитание, образование и уровень жизни позволят детям зарабатывать больше, чтобы была возможность обеспечить и родителей.
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