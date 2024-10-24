24 октября 2024

Россиянам рассказали, как заработать на безбедную старость

Экономист Надоршин счел сбережения лучшим дополнением к пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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Экономист рекомендовал обеспокоиться о дополнительном доходе помимо пенсии
Экономист рекомендовал обеспокоиться о дополнительном доходе помимо пенсии Фото:

Лучший способ подготовиться к безбедной старости — это заблаговременно обеспокоиться о сохранении дополнительных сбережений. Об этом заявил главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

«Сколько бы человек ни планировал трудиться — 15, 20, 30, 40 лет, — он должен на этом горизонте постараться обеспечить себе какую-то прибавку к официальной пенсии. Каким-то удобным ему способом, который он может выбрать сам», — рассказал Надоршин «Царьграду».

Эксперт подчеркнул, что гражданам необходимо доносить информацию о том, что до старости стоит обеспечить себя дополнительным источником финансов. По его словам, один из рабочих инструментов — депозит, который поможет не нуждаться в финансах в старости. Помимо этого, иметь много детей — тоже инвестиция в спокойную старость. Хорошее воспитание, образование и уровень жизни позволят детям зарабатывать больше, чтобы была возможность обеспечить и родителей.

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Лучший способ подготовиться к безбедной старости — это заблаговременно обеспокоиться о сохранении дополнительных сбережений. Об этом заявил главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. «Сколько бы человек ни планировал трудиться — 15, 20, 30, 40 лет, — он должен на этом горизонте постараться обеспечить себе какую-то прибавку к официальной пенсии. Каким-то удобным ему способом, который он может выбрать сам», — рассказал Надоршин «Царьграду». Эксперт подчеркнул, что гражданам необходимо доносить информацию о том, что до старости стоит обеспечить себя дополнительным источником финансов. По его словам, один из рабочих инструментов — депозит, который поможет не нуждаться в финансах в старости. Помимо этого, иметь много детей — тоже инвестиция в спокойную старость. Хорошее воспитание, образование и уровень жизни позволят детям зарабатывать больше, чтобы была возможность обеспечить и родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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