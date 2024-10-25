Экономист дал прогноз по поводу зарплат россиян в следующем году

Каждый пятый россиянин в следующем году будет получать зарплату в 100 тысяч рублей. Такое предположение сделал член международного союза экономистов Игорь Диденко.
«Зарплату в 100 тысяч рублей будет получать каждый пятый россиянин в 2025 году. Возможность такого сценария подтвердил Диденко», — говорится в публикации telegram-канала «Известий».
По словам эксперта, в России наблюдается устойчивая тенденция к росту зарплат. Это связано с дефицитом кадров и рекордно низкой безработицей в ряде отраслей.
Ранее Госдума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Так, в следующем году самый низкий порог зарплаты россиян составит 22 440 рублей. Подробнее о том, как решение Госдумы повлияет на жизнь россиян — в материале URA.RU.
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