Экономист дал прогноз по поводу зарплат россиян в следующем году

Диденко: каждый 5-й россиянин в 2025 году будет получать зарплату в 100 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Экономист связал рост зарплат с низким уровнем безработицы в ряде отраслей
Экономист связал рост зарплат с низким уровнем безработицы в ряде отраслей Фото:

Каждый пятый россиянин в следующем году будет получать зарплату в 100 тысяч рублей. Такое предположение сделал член международного союза экономистов Игорь Диденко.

«Зарплату в 100 тысяч рублей будет получать каждый пятый россиянин в 2025 году. Возможность такого сценария подтвердил Диденко», — говорится в публикации telegram-канала «Известий».

По словам эксперта, в России наблюдается устойчивая тенденция к росту зарплат. Это связано с дефицитом кадров и рекордно низкой безработицей в ряде отраслей.

Ранее Госдума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Так, в следующем году самый низкий порог зарплаты россиян составит 22 440 рублей. Подробнее о том, как решение Госдумы повлияет на жизнь россиян — в материале URA.RU.

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Каждый пятый россиянин в следующем году будет получать зарплату в 100 тысяч рублей. Такое предположение сделал член международного союза экономистов Игорь Диденко. «Зарплату в 100 тысяч рублей будет получать каждый пятый россиянин в 2025 году. Возможность такого сценария подтвердил Диденко», — говорится в публикации telegram-канала «Известий». По словам эксперта, в России наблюдается устойчивая тенденция к росту зарплат. Это связано с дефицитом кадров и рекордно низкой безработицей в ряде отраслей. Ранее Госдума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Так, в следующем году самый низкий порог зарплаты россиян составит 22 440 рублей. Подробнее о том, как решение Госдумы повлияет на жизнь россиян — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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