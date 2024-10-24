В Златоусте Челябинской области выставили на продажу оружейную компанию за 138 млн рублей. Двухэтажный комплекс прoизвoдственных и cкладcкиx пoмeщeний потенциальный покупатель может использовать для изготовления нoжeй и других клинковыx изделий. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Общая площадь объекта составляет 2735 квадратных метров. Комплекс включает в себя различные производственные участки, офисные помещения и склады. Имеется необходимое для создания ножей и других клинковых изделий, есть участки для работы с кожей, камнем и сувенирной продукцией в технике златоустовской гравюры», — сообщается на сайте «Авито».
Как отмечает автор объявления, здание оснащено системой видеонаблюдения, имеется контрольно-пропускной пункт с турникетом и металлоискателем. Территория комплекса полностью огорожена, земля под сооружениями находится в собственности.
Согласно сервису СБИС, по данному адресу располагается Златоустовская оружейная компания. На предприятии числится восемь сотрудников. За последний год доходы предприятия существенно сократились, составив в 2023 году 20 млн рублей.
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