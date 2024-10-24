В Златоусте выставили на продажу оружейную компанию за 138 миллионов рублей. Скрин

25 октября 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

Производство действовало в Златоусте 23 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области выставили на продажу оружейную компанию за 138 млн рублей. Двухэтажный комплекс прoизвoдственных и cкладcкиx пoмeщeний потенциальный покупатель может использовать для изготовления нoжeй и других клинковыx изделий. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Общая площадь объекта составляет 2735 квадратных метров. Комплекс включает в себя различные производственные участки, офисные помещения и склады. Имеется необходимое для создания ножей и других клинковых изделий, есть участки для работы с кожей, камнем и сувенирной продукцией в технике златоустовской гравюры», — сообщается на сайте «Авито». Как отмечает автор объявления, здание оснащено системой видеонаблюдения, имеется контрольно-пропускной пункт с турникетом и металлоискателем. Территория комплекса полностью огорожена, земля под сооружениями находится в собственности. Согласно сервису СБИС, по данному адресу располагается Златоустовская оружейная компания. На предприятии числится восемь сотрудников. За последний год доходы предприятия существенно сократились, составив в 2023 году 20 млн рублей. Оружейная компания была создана в 2001 году Скрин сайта «Ааито», https://www.avito.ru/zlatoust/gotoviy_biznes/kompleks_proizvodstvennyh_i_skladskih_pomescheniy_4390712027 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области выставили на продажу оружейную компанию за 138 млн рублей. Двухэтажный комплекс прoизвoдственных и cкладcкиx пoмeщeний потенциальный покупатель может использовать для изготовления нoжeй и других клинковыx изделий. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Общая площадь объекта составляет 2735 квадратных метров. Комплекс включает в себя различные производственные участки, офисные помещения и склады. Имеется необходимое для создания ножей и других клинковых изделий, есть участки для работы с кожей, камнем и сувенирной продукцией в технике златоустовской гравюры», — сообщается на сайте «Авито». Как отмечает автор объявления, здание оснащено системой видеонаблюдения, имеется контрольно-пропускной пункт с турникетом и металлоискателем. Территория комплекса полностью огорожена, земля под сооружениями находится в собственности. Согласно сервису СБИС, по данному адресу располагается Златоустовская оружейная компания. На предприятии числится восемь сотрудников. За последний год доходы предприятия существенно сократились, составив в 2023 году 20 млн рублей.