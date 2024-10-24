24 октября 2024

В Златоусте выставили на продажу оружейную компанию за 138 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство холодного оружия на предприятии «АиР» в городе Златоуст. Челябинская область, оружие, аир
Производство действовало в Златоусте 23 года (архивное фото) Фото:

В Златоусте Челябинской области выставили на продажу оружейную компанию за 138 млн рублей. Двухэтажный комплекс прoизвoдственных и cкладcкиx пoмeщeний потенциальный покупатель может использовать для изготовления нoжeй и других клинковыx изделий. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Общая площадь объекта составляет 2735 квадратных метров. Комплекс включает в себя различные производственные участки, офисные помещения и склады. Имеется необходимое для создания ножей и других клинковых изделий, есть участки для работы с кожей, камнем и сувенирной продукцией в технике златоустовской гравюры», — сообщается на сайте «Авито».

Как отмечает автор объявления, здание оснащено системой видеонаблюдения, имеется контрольно-пропускной пункт с турникетом и металлоискателем. Территория комплекса полностью огорожена, земля под сооружениями находится в собственности.

Согласно сервису СБИС, по данному адресу располагается Златоустовская оружейная компания. На предприятии числится восемь сотрудников. За последний год доходы предприятия существенно сократились, составив в 2023 году 20 млн рублей.

Оружейная компания была создана в 2001 году
Оружейная компания была создана в 2001 году

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В Златоусте Челябинской области выставили на продажу оружейную компанию за 138 млн рублей. Двухэтажный комплекс прoизвoдственных и cкладcкиx пoмeщeний потенциальный покупатель может использовать для изготовления нoжeй и других клинковыx изделий. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Общая площадь объекта составляет 2735 квадратных метров. Комплекс включает в себя различные производственные участки, офисные помещения и склады. Имеется необходимое для создания ножей и других клинковых изделий, есть участки для работы с кожей, камнем и сувенирной продукцией в технике златоустовской гравюры», — сообщается на сайте «Авито». Как отмечает автор объявления, здание оснащено системой видеонаблюдения, имеется контрольно-пропускной пункт с турникетом и металлоискателем. Территория комплекса полностью огорожена, земля под сооружениями находится в собственности. Согласно сервису СБИС, по данному адресу располагается Златоустовская оружейная компания. На предприятии числится восемь сотрудников. За последний год доходы предприятия существенно сократились, составив в 2023 году 20 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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