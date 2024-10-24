24 октября 2024

В Екатеринбурге домушники ограбили квартиру в огромном ЖК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные дергали дверные ручки квартир (архивное фото)
Неизвестные дергали дверные ручки квартир (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестные ограбили квартиру в ЖК «Александровский квартал» на улице Белинского. Предполагаемые грабители также ходили по подъезду многоэтажки и дергали ручки дверей, сообщили жильцы дома.

«Управляющая просит откликнуться. По данным участкового, [люди на фото] могут быть причастны к хищению», — написали в домовом чате, опубликовав фотографии двух мужчин. Подробности инцидента неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга и к управляющей дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге неизвестные ограбили квартиру в ЖК «Александровский квартал» на улице Белинского. Предполагаемые грабители также ходили по подъезду многоэтажки и дергали ручки дверей, сообщили жильцы дома. «Управляющая просит откликнуться. По данным участкового, [люди на фото] могут быть причастны к хищению», — написали в домовом чате, опубликовав фотографии двух мужчин. Подробности инцидента неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга и к управляющей дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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