Неизвестные дергали дверные ручки квартир (архивное фото)
В Екатеринбурге неизвестные ограбили квартиру в ЖК «Александровский квартал» на улице Белинского. Предполагаемые грабители также ходили по подъезду многоэтажки и дергали ручки дверей, сообщили жильцы дома.
«Управляющая просит откликнуться. По данным участкового, [люди на фото] могут быть причастны к хищению», — написали в домовом чате, опубликовав фотографии двух мужчин. Подробности инцидента неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга и к управляющей дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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