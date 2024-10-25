Морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну из 20 единиц техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат.
«Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и „Казаки“, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал», — передает слова Коловрата пресс-служба Минобороны РФ.
Он добавил, что благодаря действиям морпехов украинские военные ежедневно теряют технику и отступают. Также наводчик БТР-82А с позывным Каспер рассказал, как его экипаж уничтожил три броневика ВСУ, устроив засады в лесополосе.
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