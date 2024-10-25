Морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области

Морпехи ЧФ уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи, солдат
ВСУ отступают под натиском российских морпехов в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну из 20 единиц техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат.

«Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и „Казаки“, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал», — передает слова Коловрата пресс-служба Минобороны РФ.

Он добавил, что благодаря действиям морпехов украинские военные ежедневно теряют технику и отступают. Также наводчик БТР-82А с позывным Каспер рассказал, как его экипаж уничтожил три броневика ВСУ, устроив засады в лесополосе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну из 20 единиц техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир взвода морской пехоты с позывным Коловрат. «Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и „Казаки“, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал», — передает слова Коловрата пресс-служба Минобороны РФ. Он добавил, что благодаря действиям морпехов украинские военные ежедневно теряют технику и отступают. Также наводчик БТР-82А с позывным Каспер рассказал, как его экипаж уничтожил три броневика ВСУ, устроив засады в лесополосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...