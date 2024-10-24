В Тюменской области суд оценил травму от укуса собаки в 20 000 рублей

Компенсацию в 20 000 рублей присудили ребенку из Бердюжского района (Тюменская область), который после нападения собаки получил травму ноги. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Как следует из материалов дела, 17.08.2024 года несовершеннолетнего около стадиона с. Бердюжье укусила бродячая собака за левую голень, после чего ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Прокурор просил взыскать с администрации Бердюжского муниципального района Тюменской области в пользу несовершеннолетнего, в лице его законного представителя, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей»,– сообщили в ведомстве.
По решению суда, администрация района заплатит пострадавшему ребенку 20 000 рублей. После столкновения с собакой у него были зафиксированы раны левой голени.
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