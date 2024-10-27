В центре Челябинска построят квартал по проекту Артемия Лебедева

В центре Челябинска на месте рынка «Пешеходный» построят «Квартал 1736» по проекту Артемия Лебедева. На объекте сейчас идет подготовка стройплощадки, проводятся археологические работы. Также продолжается разработка проекта, сообщили в пресс-службе «Голос».
«На данный момент на объекте идет подготовка строительной площадки, проводятся археологические работы. Также девелопером продолжается разработка проекта. В его основу легла концепция Артемия Лебедева, но мы её актуализируем, поскольку она была создана в 2020 году, а с тех пор многое в отрасли и трендах изменилось», — сообщили в пресс-службе застройщика.
Проект застройщик группа компаний «Голос» воплощает совместно с партнёром — девелопером «ФишерГрупп». Квартал возведут в центре Челябинска на месте снесенного рынка «Пешеходный» в границах улиц Российской, Карла Маркса, Красноармейской и Труда. На данный момент уже снесены некоторые павильоны бывшего рынка, проводятся земляные работы. Идет подготовка к первой очереди строительства.
Площадь застройки «Квартала 1736», названного в честь даты основания города, составит до 30 тысяч квадратных метров. Под реновацию отведен участок площадью более четырех гектаров.
Согласно проекту 2021 года, на месте рынка планировалось возвести технопарк с торгово-офисными помещениями, детским садом и двухуровневой подземной автостоянкой, 32-этажной высоткой с магазинами, апартаментами и двухуровневой парковкой.
Также на территории должны были построить рестораны, кафе, центр дошкольного и младшего школьного образования, административное здание с магазинами, офисное здание с подземной автостоянкой, многоуровневую парковку на 100 машино-мест с магазином и кафе, административное здание с культурно-досуговыми учреждениями. Предусмотрено было и строительство школы.
Чуть позже — феврале 2023 года в Челябинске решили создать ИТ-парк «1736 Квартал создателей». Предполагалось, что на территории будет вестись научно-производственная деятельность. Также там будут расположены коммерческие, социальные и инфраструктурные помещения, подземная автостоянка. Проект планировалось реализовать с поддержкой инвестиционного совета при губернаторе Челябинской области. Каким точно будет квартал, созданный по проекту Артемия Лебедева, пока неизвестно. Более подробную информацию в компании у застройщика пообещали предоставить к старту продаж, не ранее 2025 года.
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