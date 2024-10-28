Найден район Екатеринбурга с самыми дешевыми «однушками». Карта

Самые дешевые квартиры в Екатеринбурге сдают в Академическом районе

29 октября 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

В Академическом аренда стоит 30 тысяч в среднем Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге аренда однокомнатной квартиры дешевле всего стоит в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Самые дешевые однокомнатные квартиры можно снять в Академическом районе. В среднем стоимость там составляет 30 тысяч рублей. На втором месте — Орджоникидзевский район с ценой аренды в 32,1 тысячи рублей. Примерно одинаково стоит снять квартиру в Чкаловском и Верх-Исетском районах — 32,2 и 32,4 тысячи рублей соответственно. В центре (от вокзала до улицы Фурманова и от Московской до Восточной улицы) зафиксирована самая высокая стоимость аренды «однушки» — 43,1 тысячи рублей. Также одним из самых дорогих районов стал Кировский, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры там равняется 37,1 тысяч рублей. Что касается некоторых микрорайонов, то по данным агентства недвижимости «Этажи», самый бюджетный вариант аренды квартиры представлен на Уктусе — 18 тысяч рублей в месяц. А самый дорогой на Автовокзале — 37 тысяч рублей. На Ботанике аренда обойдется в 21,6 тысяч рублей, на Эльмаше — в 30 тысяч рублей, в Пионерском микрорайоне — 22,5 тысяч рублей, а в Юго-Западном — 26 тысяч рублей. «Циан.Аналитика» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге аренда однокомнатной квартиры дешевле всего стоит в Академическом районе. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Самые дешевые однокомнатные квартиры можно снять в Академическом районе. В среднем стоимость там составляет 30 тысяч рублей. На втором месте — Орджоникидзевский район с ценой аренды в 32,1 тысячи рублей. Примерно одинаково стоит снять квартиру в Чкаловском и Верх-Исетском районах — 32,2 и 32,4 тысячи рублей соответственно. В центре (от вокзала до улицы Фурманова и от Московской до Восточной улицы) зафиксирована самая высокая стоимость аренды «однушки» — 43,1 тысячи рублей. Также одним из самых дорогих районов стал Кировский, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры там равняется 37,1 тысяч рублей. Что касается некоторых микрорайонов, то по данным агентства недвижимости «Этажи», самый бюджетный вариант аренды квартиры представлен на Уктусе — 18 тысяч рублей в месяц. А самый дорогой на Автовокзале — 37 тысяч рублей. На Ботанике аренда обойдется в 21,6 тысяч рублей, на Эльмаше — в 30 тысяч рублей, в Пионерском микрорайоне — 22,5 тысяч рублей, а в Юго-Западном — 26 тысяч рублей.