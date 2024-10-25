По делу о мошенничестве в Минэнерго задержаны 4 фигуранта

В рамках расследования дела о хищении средств в Минэнерго задержаны четыре фигуранта, включая бывшего заместителя главы ведомства Анатолия Яновского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По местам жительства и работы задержанных проведены обыски.
«Мои коллеги <...> задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики Российской Федерации, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — заявила Волк в своем telegram-канале. Данные лица подозреваются в совершении мошенничества на особо крупную сумму. Также существуют подозрения в том, что действующий заместитель министра Сергей Мочальников злоупотреблял своими служебными полномочиями.
По предварительной информации, с 2014 по 2023 годы должностные лица Министерства энергетики РФ совместно с аффилированными структурами заключили ряд договоров. Эти документы регламентировали проведение подрядных работ, направленных на ликвидацию убыточных и не имеющих перспективы угольных шахт и разрезов.
Ранее в Москве был задержан бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. Он занимал ключевые позиции в министерстве в период с 1998 по 2004 годы. Мужчина был доставлен на допрос в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Что известно о деле, и какое наказание может получить Яновский — в материале URA.RU.
Позже задержали нынешнего заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова, передает VSE42.RU. Министерство энергетики России оказывает содействие органам правопорядка в сборе информации по делу о хищениях средств в ведомстве.
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