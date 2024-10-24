Глава Арбитражного суда Пермского края покинет пост в декабре

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России готовится рассмотреть заявление Татьяны Мещеряковой, которая просит отправить ее в отставку с поста главы Арбитражного суда Пермского края. Ее последним рабочим днем, как планируется, станет 28 декабря. Это следует из документов ВККС РФ.
«Предварительная повестка внеочередного заседания ВККС РФ 31 октября 2024 года. Подлежит рассмотрению заявление Мещеряковой Татьяны Игоревны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Арбитражного суда Пермского края 28 декабря 2024 года», — говорится на сайте квалификационной коллегии. Отмечается, что заявление Мещерякова написала сама.
Ранее, как рассказывало URA.RU, сообщалось, что новым председателем Арбитражного суда Пермского края должен стать Валерий Голубцов. Сейчас он работает заместителем председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
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