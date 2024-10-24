24 октября 2024

В Екатеринбурге в элитном Porsche нашли труп

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Виды Екатеринбурга, porshe, порше кайен, элитное авто, люксовое авто
Кто и почему умер в элитном авто, пока неизвестно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 25 октября на улице 8 Марта нашли труп в Porsche с номерами 555. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Иномарка стояла на парковке возле дома. По предварительным данным, в ней скончался мужчина, ему около 60 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, скорую помощь вызвал сын погибшего. Он в этот момент якобы находился в машине. По словам источника в силовых структурах, смерть не криминальная. В свердловском СК не комментируют тему.

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В Екатеринбурге в ночь на 25 октября на улице 8 Марта нашли труп в Porsche с номерами 555. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Иномарка стояла на парковке возле дома. По предварительным данным, в ней скончался мужчина, ему около 60 лет», — сказал собеседник агентства. По его словам, скорую помощь вызвал сын погибшего. Он в этот момент якобы находился в машине. По словам источника в силовых структурах, смерть не криминальная. В свердловском СК не комментируют тему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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