В Екатеринбурге в элитном Porsche нашли труп

Кто и почему умер в элитном авто, пока неизвестно (архивное фото)
В Екатеринбурге в ночь на 25 октября на улице 8 Марта нашли труп в Porsche с номерами 555. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«Иномарка стояла на парковке возле дома. По предварительным данным, в ней скончался мужчина, ему около 60 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, скорую помощь вызвал сын погибшего. Он в этот момент якобы находился в машине. По словам источника в силовых структурах, смерть не криминальная. В свердловском СК не комментируют тему.
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