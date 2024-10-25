Путин заявил, что ВСУ потеряли контроль над войсками в Курской области

25 октября 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ не осознают, что они находятся в изоляции в Курской области, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ утратили контроль над войсками в Курской области. Украинские военные не осознают, что находятся в полном окружении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками ВСУ потеряно», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Президент добавил, что в результате такой ситуации окруженные украинские бойцы не осознают своей изоляции в Курской области. Путин также отметил, что в регионе заблокировано две тысячи военных ВСУ. Сейчас предпринимаются попытки их деблокировать, заключил глава государства. Telegram-канал Shot сообщал, что в Курской области окружены более 1,8 тысячи солдат ВСУ, бои идут в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. В районе Кругленького продолжаются столкновения. ВСУ понесли значительные потери, и некоторые солдаты сдались из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ утратили контроль над войсками в Курской области. Украинские военные не осознают, что находятся в полном окружении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками ВСУ потеряно», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Президент добавил, что в результате такой ситуации окруженные украинские бойцы не осознают своей изоляции в Курской области. Путин также отметил, что в регионе заблокировано две тысячи военных ВСУ. Сейчас предпринимаются попытки их деблокировать, заключил глава государства. Telegram-канал Shot сообщал, что в Курской области окружены более 1,8 тысячи солдат ВСУ, бои идут в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. В районе Кругленького продолжаются столкновения. ВСУ понесли значительные потери, и некоторые солдаты сдались из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.