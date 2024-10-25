Путин заявил, что ВСУ потеряли контроль над войсками в Курской области

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Военные ВСУ не осознают, что они находятся в изоляции в Курской области, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ утратили контроль над войсками в Курской области. Украинские военные не осознают, что находятся в полном окружении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками ВСУ потеряно», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Президент добавил, что в результате такой ситуации окруженные украинские бойцы не осознают своей изоляции в Курской области.

Путин также отметил, что в регионе заблокировано две тысячи военных ВСУ. Сейчас предпринимаются попытки их деблокировать, заключил глава государства.

Telegram-канал Shot сообщал, что в Курской области окружены более 1,8 тысячи солдат ВСУ, бои идут в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. В районе Кругленького продолжаются столкновения. ВСУ понесли значительные потери, и некоторые солдаты сдались из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.

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ВСУ утратили контроль над войсками в Курской области. Украинские военные не осознают, что находятся в полном окружении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками ВСУ потеряно», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Президент добавил, что в результате такой ситуации окруженные украинские бойцы не осознают своей изоляции в Курской области. Путин также отметил, что в регионе заблокировано две тысячи военных ВСУ. Сейчас предпринимаются попытки их деблокировать, заключил глава государства. Telegram-канал Shot сообщал, что в Курской области окружены более 1,8 тысячи солдат ВСУ, бои идут в Суджанском и Кореневском районах. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. В районе Кругленького продолжаются столкновения. ВСУ понесли значительные потери, и некоторые солдаты сдались из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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