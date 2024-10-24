ОПГ, крышевавшую мигрантов-нелегалов, накрыли в Екатеринбурге

25 октября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Члены сообщества помогали нелегалам незаконно жить и работать на территории региона (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сыщики уголовного розыска накрыли в Екатеринбурге организованную группу, которая создала целую империю по изготовлению фальшивых документов и постановке иностранцев на миграционный учет. В составе сообщества — один из начальников службы безопасности скандальной овощебазы №4. Подробности URA.RU раскрыл источник. «В течение года двое мужчин и женщина ставили в Екатеринбурге иностранцев на учет от нескольких юридических организаций. Для этого они подделывали документы. Во время обысков в их квартирах были найдены несколько липовых печатей, бланки, принтеры и другие улики», — сказал собеседник агентства. Один из подозреваемых работает лаборантом в школе, другой является директором некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов. Их подельница официально не трудоустроена. Также следствие установило, что к созданию группировки имеет отношение руководитель службы безопасности скандальной овощебазы №4 — Евгений Б. Его сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сыщики уголовного розыска накрыли в Екатеринбурге организованную группу, которая создала целую империю по изготовлению фальшивых документов и постановке иностранцев на миграционный учет. В составе сообщества — один из начальников службы безопасности скандальной овощебазы №4. Подробности URA.RU раскрыл источник. «В течение года двое мужчин и женщина ставили в Екатеринбурге иностранцев на учет от нескольких юридических организаций. Для этого они подделывали документы. Во время обысков в их квартирах были найдены несколько липовых печатей, бланки, принтеры и другие улики», — сказал собеседник агентства. Один из подозреваемых работает лаборантом в школе, другой является директором некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов. Их подельница официально не трудоустроена. Также следствие установило, что к созданию группировки имеет отношение руководитель службы безопасности скандальной овощебазы №4 — Евгений Б. Его сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции».