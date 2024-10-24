Семье погибшей таксистки из Коркино окажут материальную помощь

25 октября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Женщина скорнчалась от нападения двух несовершеннолетних Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье погибшей 40-летней таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минсоца подчеркнули, что специалисты находятся на постоянной связи с семьей, родственникам погибшей оказывается вся необходимая помощь и поддержка в круглосуточном режиме. Если родные захотят, им помогут профессиональные психологи. Ситуация находится в министерстве на особом контроле. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних жителей цыганского поселка. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане), ситуация урегулирована, подозреваемые в убийстве женщины задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье погибшей 40-летней таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минсоца подчеркнули, что специалисты находятся на постоянной связи с семьей, родственникам погибшей оказывается вся необходимая помощь и поддержка в круглосуточном режиме. Если родные захотят, им помогут профессиональные психологи. Ситуация находится в министерстве на особом контроле. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних жителей цыганского поселка. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане), ситуация урегулирована, подозреваемые в убийстве женщины задержаны.