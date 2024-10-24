24 октября 2024

Семье погибшей таксистки из Коркино окажут материальную помощь

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В Коркино Челябинской области окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье погибшей 40-летней таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца.

«По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минсоца подчеркнули, что специалисты находятся на постоянной связи с семьей, родственникам погибшей оказывается вся необходимая помощь и поддержка в круглосуточном режиме. Если родные захотят, им помогут профессиональные психологи. Ситуация находится в министерстве на особом контроле.

Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних жителей цыганского поселка. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане), ситуация урегулирована, подозреваемые в убийстве женщины задержаны.

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В Коркино Челябинской области окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную, семье погибшей 40-летней таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минсоца подчеркнули, что специалисты находятся на постоянной связи с семьей, родственникам погибшей оказывается вся необходимая помощь и поддержка в круглосуточном режиме. Если родные захотят, им помогут профессиональные психологи. Ситуация находится в министерстве на особом контроле. Убитую 40-летнюю женщину, водителя такси, обнаружили вечером 23 октября. В убийстве заподозрили двух несовершеннолетних жителей цыганского поселка. После этого местные жители устроили погром, правоохранительные органы задержали около 40 местных жителей (среди них были и цыгане), ситуация урегулирована, подозреваемые в убийстве женщины задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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