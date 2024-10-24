Поставщик икры в Екатеринбурге предупредил о повышении цен к Новому году

25 октября 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

В «Перекрестке» 200 граммов икры стоит 2699 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Перед Новым годом поставщики икры и других морепродуктов в Екатеринбурге планируют повысить цены на продукт. Об этом URA.RU рассказали представители Molluska.ru. «В этом году повышение цен будет. Небольшое, но будет», — заявили в компании. Там же добавили, что ажиотажа на покупку икры пока нет. В сети магазинов «Перекресток» икра горбуши соленая в начале октября стоила 2399 рублей, а к 23 октября цена выросла до 2699 рублей за 200 граммов. Икра горбуши зернистая лососевая весом в 230 граммов к концу ноября подешевела до 2349 рублей на акции, однако изначальная цена составляет 2799 рублей. Черная осетровая икра там же стоит 3299 рублей за 50 граммов, 100 граммов можно купить за 5499 рублей. Дороже всего стоит 125 граммов черной икры — 8999 рублей. В «Кировском» красная икра стоит от 149 до 349 рублей. Там предлагают на выбор лососевую зернистую и структурированную икру. В «Пятерочке» самая дорогая соленая икра лососевых рыб стоит 799 рублей. А в «Магните», например, продают икру горбуши за 649 рублей по акции, без акции стоимость составляет 799 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед Новым годом поставщики икры и других морепродуктов в Екатеринбурге планируют повысить цены на продукт. Об этом URA.RU рассказали представители Molluska.ru. «В этом году повышение цен будет. Небольшое, но будет», — заявили в компании. Там же добавили, что ажиотажа на покупку икры пока нет. В сети магазинов «Перекресток» икра горбуши соленая в начале октября стоила 2399 рублей, а к 23 октября цена выросла до 2699 рублей за 200 граммов. Икра горбуши зернистая лососевая весом в 230 граммов к концу ноября подешевела до 2349 рублей на акции, однако изначальная цена составляет 2799 рублей. Черная осетровая икра там же стоит 3299 рублей за 50 граммов, 100 граммов можно купить за 5499 рублей. Дороже всего стоит 125 граммов черной икры — 8999 рублей. В «Кировском» красная икра стоит от 149 до 349 рублей. Там предлагают на выбор лососевую зернистую и структурированную икру. В «Пятерочке» самая дорогая соленая икра лососевых рыб стоит 799 рублей. А в «Магните», например, продают икру горбуши за 649 рублей по акции, без акции стоимость составляет 799 рублей.