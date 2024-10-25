Челябинцев предупредили о туманных и снежных выходных

В Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Температура воздуха не будет колебаться свыше средней климатической нормы, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Малоградиентное поле повышенного давления будет обуславливать погоду в выходные. Ожидается влажная и тихая погода, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, слабый ветер и туманы, а температурный фон в пределах климатической нормы», — отметили метеорологи.
Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, ночью до трех градусов мороза, днем до восьми градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в Челябинскую область дождливую погоду со снегом и сильным ветром.
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