Челябинцев предупредили о туманных и снежных выходных

В выходные 26 и 27 октября в Челябинской области ожидаются туманы и мокрый снег

25 октября 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Мокрый снег и туманы ожидаются в выходные 26 и 27 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Температура воздуха не будет колебаться свыше средней климатической нормы, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Малоградиентное поле повышенного давления будет обуславливать погоду в выходные. Ожидается влажная и тихая погода, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, слабый ветер и туманы, а температурный фон в пределах климатической нормы», — отметили метеорологи. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, ночью до трех градусов мороза, днем до восьми градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в Челябинскую область дождливую погоду со снегом и сильным ветром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Температура воздуха не будет колебаться свыше средней климатической нормы, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Малоградиентное поле повышенного давления будет обуславливать погоду в выходные. Ожидается влажная и тихая погода, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, слабый ветер и туманы, а температурный фон в пределах климатической нормы», — отметили метеорологи. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, ночью до трех градусов мороза, днем до восьми градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в Челябинскую область дождливую погоду со снегом и сильным ветром.