Челябинцев предупредили о туманных и снежных выходных

В выходные 26 и 27 октября в Челябинской области ожидаются туманы и мокрый снег
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Трасса М5, туман. Челябинск, м5, трасса, дорога, туман
Мокрый снег и туманы ожидаются в выходные 26 и 27 октября Фото:

В Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Температура воздуха не будет колебаться свыше средней климатической нормы, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Малоградиентное поле повышенного давления будет обуславливать погоду в выходные. Ожидается влажная и тихая погода, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, слабый ветер и туманы, а температурный фон в пределах климатической нормы», — отметили метеорологи.

Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, ночью до трех градусов мороза, днем до восьми градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в Челябинскую область дождливую погоду со снегом и сильным ветром.

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В Челябинской области в предстоящие выходные, 26 и 27 октября, ожидаются туманы и мокрый снег. Температура воздуха не будет колебаться свыше средней климатической нормы, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Малоградиентное поле повышенного давления будет обуславливать погоду в выходные. Ожидается влажная и тихая погода, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, слабый ветер и туманы, а температурный фон в пределах климатической нормы», — отметили метеорологи. Ветер северо-западный 1-6 метров в секунду, ночью до трех градусов мороза, днем до восьми градусов тепла. Ранее синоптики предупреждали, что периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром несет в Челябинскую область дождливую погоду со снегом и сильным ветром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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