РБК: Челябинск лидировал по России по числу нераспроданных новостроек

Челябинск оказался на первом месте по России по числу нераспроданных новостроек, это место город делит с Краснодаром. В мегаполисах доля нераспроданного жилья на первичном рынке составляет 66%. Об этом 25 октября сообщили на сайте о недвижимости.
«На данный момент максимальная доля нераспроданных новостроек отмечена в Челябинске и Краснодаре — она составляет 66%. В Челябинске строится и проектируется около 489 тысяч квадратных метров жилья, из них 322,2 тысячи квадратных метров остаются нераспроданными. В Краснодаре строится 4,3 миллионов квадратных метров жилья, из них не распродано 2,8 миллиона квадратных метров», — сообщается на канале РБК.
На втором месте по числу нераспроданных квартир в новостройках оказались Воронеж и Волгоград. Там доля нераспроданных квартир на первичном рынке составила 64%. В Воронеже возводят 1,2 миллионов квадратных метров жилья, в Волгограде — 639,5 тысяч квадратных метров. Нераспроданными в городах остаются 771,3 тысяча квадратных метров и 406 тысяч квадратных метров жилья соответственно.
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