В челябинской картошке нашли яды, опасные для человека и пчел

В картофеле хозяйства из Красноармейского района (Челябинская область) нашли излишки пестицидов, опасных для человека и пчел. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, аграрии не представили властям достоверных данных о применяемых химикатах.
«В пробах картофеля было установлено превышение максимально допустимого уровня действующих веществ пестицидов, в частности, тиаметоксама. Препараты на его основе относятся ко второму и третьему классам опасности для человека и первому классу опасности для пчел», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
В октябре инспекторы отобрали пробы почвы и картофеля. Лабораторные исследования показали, что уровень тиаметоксама в картофеле превысил норму в 0,05 миллиграммов на килограмм образца, достигнув значений от 0,069 до 0,077 мг/кг. Тиаметоксам используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, например, с колорадским жуком.
Из-за нарушений обязательных требований законодательства по обращению с пестицидами служба приняла меры к привлечению хозяйства к административной ответственности. Информацию о превышении пестицидов направили в Роспотребнадзора для дальнейших действий.
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