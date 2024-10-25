В челябинской картошке нашли яды, опасные для человека и пчел

© Служба новостей «URA.RU»
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Картофель из хозяйства Красноармейского района может быть опасен для человека
Картофель из хозяйства Красноармейского района может быть опасен для человека Фото:

В картофеле хозяйства из Красноармейского района (Челябинская область) нашли излишки пестицидов, опасных для человека и пчел. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, аграрии не представили властям достоверных данных о применяемых химикатах.

«В пробах картофеля было установлено превышение максимально допустимого уровня действующих веществ пестицидов, в частности, тиаметоксама. Препараты на его основе относятся ко второму и третьему классам опасности для человека и первому классу опасности для пчел», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

В октябре инспекторы отобрали пробы почвы и картофеля. Лабораторные исследования показали, что уровень тиаметоксама в картофеле превысил норму в 0,05 миллиграммов на килограмм образца, достигнув значений от 0,069 до 0,077 мг/кг. Тиаметоксам используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, например, с колорадским жуком.

Из-за нарушений обязательных требований законодательства по обращению с пестицидами служба приняла меры к привлечению хозяйства к административной ответственности. Информацию о превышении пестицидов направили в Роспотребнадзора для дальнейших действий.

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В картофеле хозяйства из Красноармейского района (Челябинская область) нашли излишки пестицидов, опасных для человека и пчел. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, аграрии не представили властям достоверных данных о применяемых химикатах. «В пробах картофеля было установлено превышение максимально допустимого уровня действующих веществ пестицидов, в частности, тиаметоксама. Препараты на его основе относятся ко второму и третьему классам опасности для человека и первому классу опасности для пчел», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. В октябре инспекторы отобрали пробы почвы и картофеля. Лабораторные исследования показали, что уровень тиаметоксама в картофеле превысил норму в 0,05 миллиграммов на килограмм образца, достигнув значений от 0,069 до 0,077 мг/кг. Тиаметоксам используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, например, с колорадским жуком. Из-за нарушений обязательных требований законодательства по обращению с пестицидами служба приняла меры к привлечению хозяйства к административной ответственности. Информацию о превышении пестицидов направили в Роспотребнадзора для дальнейших действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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