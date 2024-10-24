В Сургуте силовики начали проверку из-за сообщений устроить теракты в торговых центрах города, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Перед этим в анонимном telegram-канале пользователь под ником «Эмилия» сообщила о готовящемся преступлении.
«Эта девушка скорее всего и есть автор канала. Он создан вчера вечером [24 октября], тогда же стали появляться первые посты, их стали отправлять во все паблики и силовые ведомства. Возможно, это очередной вброс, но правоохранительные органы начали проверку», — рассказал источник.
URA.RU попыталось получить комментарий в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.
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