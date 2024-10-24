24 октября 2024

Силовики ХМАО ищут неизвестных, обещавших устроить серию терактов. Инсайд

ФСБ начала проверку из-за сообщений о терактах в торговых центрах Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ ищут неизвестных, обещавших устроить теракты в Сургуте
Сотрудники ФСБ ищут неизвестных, обещавших устроить теракты в Сургуте Фото:

В Сургуте силовики начали проверку из-за сообщений устроить теракты в торговых центрах города, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Перед этим в анонимном telegram-канале пользователь под ником «Эмилия» сообщила о готовящемся преступлении.

«Эта девушка скорее всего и есть автор канала. Он создан вчера вечером [24 октября], тогда же стали появляться первые посты, их стали отправлять во все паблики и силовые ведомства. Возможно, это очередной вброс, но правоохранительные органы начали проверку», — рассказал источник.

URA.RU попыталось получить комментарий в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.

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В Сургуте силовики начали проверку из-за сообщений устроить теракты в торговых центрах города, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Перед этим в анонимном telegram-канале пользователь под ником «Эмилия» сообщила о готовящемся преступлении. «Эта девушка скорее всего и есть автор канала. Он создан вчера вечером [24 октября], тогда же стали появляться первые посты, их стали отправлять во все паблики и силовые ведомства. Возможно, это очередной вброс, но правоохранительные органы начали проверку», — рассказал источник. URA.RU попыталось получить комментарий в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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