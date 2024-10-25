Аренда квартир в Свердловской области рекордно подорожает

В Свердловской области после повышения ключевой ставки вырастут цены на аренду

25 октября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

По итогам трех кварталов аренда подорожала на 40% Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на аренду квартир в Свердловской области продолжат расти и побьют рекорды, считают эксперты по недвижимости. В первую очередь, это станет последствием повышения ключевой ставки до 21%. Рассказал URA.RU директор компании «Практика» Александр Невмержицкий. «Цена на аренду продолжит свой рост и пробьет новые рекорды: уже сейчас по итогам трех кварталов рост стоимости аренды составил +40%», — объяснил Невмержицкий. Он также добавил, что себестоимость строительства новых объектов за три года выросла на 63% и темпы продолжают сохраняться. На данный момент застройщики ищут варианты по стимулированию спроса и предлагают широкий спектр ипотечных программ и программ рассрочки. Таким образом, клиент фиксирует цену на недвижимость, может вносить ежемесячный платеж в размере 30 тысяч рублей на протяжении рассрочки до двух-трех лет. «Ипотека по рыночным условиям вернется в диапазон 7,5-8,5%, как прогнозируют, к 2027 году», — заключил Невмержицкий Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на аренду квартир в Свердловской области продолжат расти и побьют рекорды, считают эксперты по недвижимости. В первую очередь, это станет последствием повышения ключевой ставки до 21%. Рассказал URA.RU директор компании «Практика» Александр Невмержицкий. «Цена на аренду продолжит свой рост и пробьет новые рекорды: уже сейчас по итогам трех кварталов рост стоимости аренды составил +40%», — объяснил Невмержицкий. Он также добавил, что себестоимость строительства новых объектов за три года выросла на 63% и темпы продолжают сохраняться. На данный момент застройщики ищут варианты по стимулированию спроса и предлагают широкий спектр ипотечных программ и программ рассрочки. Таким образом, клиент фиксирует цену на недвижимость, может вносить ежемесячный платеж в размере 30 тысяч рублей на протяжении рассрочки до двух-трех лет. «Ипотека по рыночным условиям вернется в диапазон 7,5-8,5%, как прогнозируют, к 2027 году», — заключил Невмержицкий