За использование рабского труда арестовали депутата во Владимирской области

Во Владимирской области арестовали депутата Собинского района за использование рабского труда. Об этом рассказали в региональном УФСБ.
«В отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — говорится в сообщении. Там добавили, что в преступную группу депутата, занимавшейся мошенничеством и незаконным удержанием людей с применением насилия, входили еще три человека.
Всех членов группы задержали, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.
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Во Владимирской области арестовали депутата Собинского района за использование рабского труда. Об этом рассказали в региональном УФСБ. «В отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — говорится в сообщении. Там добавили, что в преступную группу депутата, занимавшейся мошенничеством и незаконным удержанием людей с применением насилия, входили еще три человека. Всех членов группы задержали, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.