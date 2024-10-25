За использование рабского труда арестовали депутата во Владимирской области

25 октября 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Задержаны все члены преступной группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во Владимирской области арестовали депутата Собинского района за использование рабского труда. Об этом рассказали в региональном УФСБ. «В отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — говорится в сообщении. Там добавили, что в преступную группу депутата, занимавшейся мошенничеством и незаконным удержанием людей с применением насилия, входили еще три человека. Всех членов группы задержали, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владимирской области арестовали депутата Собинского района за использование рабского труда. Об этом рассказали в региональном УФСБ. «В отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — говорится в сообщении. Там добавили, что в преступную группу депутата, занимавшейся мошенничеством и незаконным удержанием людей с применением насилия, входили еще три человека. Всех членов группы задержали, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.