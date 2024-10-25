За использование рабского труда арестовали депутата во Владимирской области

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Избрание меры пресечения гендиректору "Титановой долины" Кызласову по делу о получении взятки. Екатеринбург, подследственный, арест, арестованный, подсудимый, задержанный, суд, задержание
Задержаны все члены преступной группы Фото:

Во Владимирской области арестовали депутата Собинского района за использование рабского труда. Об этом рассказали в региональном УФСБ.

«В отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — говорится в сообщении. Там добавили, что в преступную группу депутата, занимавшейся мошенничеством и незаконным удержанием людей с применением насилия, входили еще три человека.

Всех членов группы задержали, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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Во Владимирской области арестовали депутата Собинского района за использование рабского труда. Об этом рассказали в региональном УФСБ. «В отношении указанного депутата и членов его преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — говорится в сообщении. Там добавили, что в преступную группу депутата, занимавшейся мошенничеством и незаконным удержанием людей с применением насилия, входили еще три человека. Всех членов группы задержали, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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