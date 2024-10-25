«Это наше дело»: Путин честно ответил про сотрудничество военных КНДР и РФ

Путин: сотрудничество России и КНДР — наше суверенное решение
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Путин заявил, что диалог между Россией и КНДР проходит в дружелюбной атмосфере
Путин заявил, что диалог между Россией и КНДР проходит в дружелюбной атмосфере Фото:

Президент России Владимир Путин прокомментировал начало сотрудничества между военными КНДР и РФ. Он отметил, что это суверенное решение России.

«Я хочу сказать, что это наше суверенное решение, будем ли мы применять что-то или нет, или будем заниматься только учениями — это наше дело», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Он отметил, что вопрос о том, как именно будет организовано сотрудничество с КНДР, будет решаться в духе дружеского диалога между государствами. Когда настанет подходящее время, будет принято соответствующее решение.

В июле был подписан договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Замглавы российского МИД Андрей Руденко подтвердил, что к договору нет секретных приложений, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин прокомментировал начало сотрудничества между военными КНДР и РФ. Он отметил, что это суверенное решение России. «Я хочу сказать, что это наше суверенное решение, будем ли мы применять что-то или нет, или будем заниматься только учениями — это наше дело», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Он отметил, что вопрос о том, как именно будет организовано сотрудничество с КНДР, будет решаться в духе дружеского диалога между государствами. Когда настанет подходящее время, будет принято соответствующее решение. В июле был подписан договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Замглавы российского МИД Андрей Руденко подтвердил, что к договору нет секретных приложений, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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