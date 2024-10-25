«Это наше дело»: Путин честно ответил про сотрудничество военных КНДР и РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал начало сотрудничества между военными КНДР и РФ. Он отметил, что это суверенное решение России.
«Я хочу сказать, что это наше суверенное решение, будем ли мы применять что-то или нет, или будем заниматься только учениями — это наше дело», — заявил Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой. Он отметил, что вопрос о том, как именно будет организовано сотрудничество с КНДР, будет решаться в духе дружеского диалога между государствами. Когда настанет подходящее время, будет принято соответствующее решение.
В июле был подписан договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Замглавы российского МИД Андрей Руденко подтвердил, что к договору нет секретных приложений, передает «Национальная служба новостей».
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