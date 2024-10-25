Мужчина ворвался с ножом в ТЦ в Петербурге, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в квартире жилого дома в Москве. , чп, полиция, оцепление
В результате нападения мужчины с ножом в ТЦ Петербурга пострадали четыре человека Фото:

В Санкт-Петербурге произошло нападение с ножом в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов, сообщает telegram-канале Mash на Мойке. По предварительным данным, ранения получили минимум четыре человека.

«Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет „Окей“ на Космонавтов в Петербурге» — говорится в telegram-канале. Свидетели сообщают о четырех раненых.

На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Гипермаркет закрыт для посетителей, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые следственные мероприятия, передает «Фонтанка».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге произошло нападение с ножом в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов, сообщает telegram-канале Mash на Мойке. По предварительным данным, ранения получили минимум четыре человека. «Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет „Окей“ на Космонавтов в Петербурге» — говорится в telegram-канале. Свидетели сообщают о четырех раненых. На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Гипермаркет закрыт для посетителей, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые следственные мероприятия, передает «Фонтанка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...