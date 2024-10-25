Мужчина ворвался с ножом в ТЦ в Петербурге, есть пострадавшие

В результате нападения мужчины с ножом в ТЦ Петербурга пострадали четыре человека
В Санкт-Петербурге произошло нападение с ножом в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов, сообщает telegram-канале Mash на Мойке. По предварительным данным, ранения получили минимум четыре человека.
«Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет „Окей“ на Космонавтов в Петербурге» — говорится в telegram-канале. Свидетели сообщают о четырех раненых.
На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Гипермаркет закрыт для посетителей, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые следственные мероприятия, передает «Фонтанка».
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