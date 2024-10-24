24 октября 2024

Лицей в ХМАО закрылся на карантин перед каникулами

Лицей имени Пушкина в Нижневартовске отправил учеников на дистанционное обучение
© Служба новостей «URA.RU»
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Лицей в Нижневартовске отправил учеников на дистанционное обучение
Лицей в Нижневартовске отправил учеников на дистанционное обучение Фото:

Лицей имени Пушкина в Нижневартовске (ХМАО) отправил учеников на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор учебного заведения Эдмонд Игошин в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш Лицей вынужденно ушел на дистант. Хочу поблагодарить классных руководителей и лицеистов, которые оставили свои классные кабинеты в классном состоянии»,- написал Игошин в социальной сети.

Ранее  URA.RU писало, что в ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников.

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Лицей имени Пушкина в Нижневартовске (ХМАО) отправил учеников на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор учебного заведения Эдмонд Игошин в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Наш Лицей вынужденно ушел на дистант. Хочу поблагодарить классных руководителей и лицеистов, которые оставили свои классные кабинеты в классном состоянии»,- написал Игошин в социальной сети. Ранее  URA.RU писало, что в ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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