Лицей в ХМАО закрылся на карантин перед каникулами

Лицей имени Пушкина в Нижневартовске (ХМАО) отправил учеников на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор учебного заведения Эдмонд Игошин в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Наш Лицей вынужденно ушел на дистант. Хочу поблагодарить классных руководителей и лицеистов, которые оставили свои классные кабинеты в классном состоянии»,- написал Игошин в социальной сети.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников.
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