В Челябинске квартиры собственники жилья распродают с 30% скидкой

В Челябинске квартиры на вторичном рынке собственники жилья стали продавать с 30% скидкой. Об этом URA.RU 25 октября заявил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.
«В Челябинске на данный момент очень выгодно покупать жилье на вторичном рынке, особенно за наличный расчет. На данный момент многие собственники квартир с целью скорейшей продажи делают 30% скидки», — сообщил Молчанов.
Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», что в Челябинске после летних событий 2024 года, в том числе отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых, горожане стали с осторожностью приобретать жилье, объемы продаж снизились. По этой причине собственники квартир и застройщики начали предлагать ощутимые скидки. Также об этом летом 2024 года говорили челябинские риелторы, прогнозировавшие, что осенью появится дисконт на жилье из-за существенного снижения спроса.
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