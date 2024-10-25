В Челябинске квартиры собственники жилья распродают с 30% скидкой

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Собственники квартир делают 30% скидки на "вторичку" из-за снижения спроса на жилую недвижимость
Собственники квартир делают 30% скидки на "вторичку" из-за снижения спроса на жилую недвижимость Фото:

В Челябинске квартиры на вторичном рынке собственники жилья стали продавать с 30% скидкой. Об этом URA.RU 25 октября заявил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.

«В Челябинске на данный момент очень выгодно покупать жилье на вторичном рынке, особенно за наличный расчет. На данный момент многие собственники квартир с целью скорейшей продажи делают 30% скидки», — сообщил Молчанов.

Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», что в Челябинске после летних событий 2024 года, в том числе отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых, горожане стали с осторожностью приобретать жилье, объемы продаж снизились. По этой причине собственники квартир и застройщики начали предлагать ощутимые скидки. Также об этом летом 2024 года говорили челябинские риелторы, прогнозировавшие, что осенью появится дисконт на жилье из-за существенного снижения спроса.

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В Челябинске квартиры на вторичном рынке собственники жилья стали продавать с 30% скидкой. Об этом URA.RU 25 октября заявил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «В Челябинске на данный момент очень выгодно покупать жилье на вторичном рынке, особенно за наличный расчет. На данный момент многие собственники квартир с целью скорейшей продажи делают 30% скидки», — сообщил Молчанов. Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость», что в Челябинске после летних событий 2024 года, в том числе отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых, горожане стали с осторожностью приобретать жилье, объемы продаж снизились. По этой причине собственники квартир и застройщики начали предлагать ощутимые скидки. Также об этом летом 2024 года говорили челябинские риелторы, прогнозировавшие, что осенью появится дисконт на жилье из-за существенного снижения спроса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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