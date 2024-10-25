Цыгана, обвиняемого в убийстве челябинской таксистки, привезли в суд. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгана, обвиняемого в убийстве, доставили на судебное заседание
Цыгана, обвиняемого в убийстве, доставили на судебное заседание Фото:

Обвиняемого в убийстве челябинской таксистки цыгана привезли в Коркинский горсуд. Как передает корреспондент URA.RU в городе продолжается патрулирование улиц после ночных беспорядков.

«Обвиняемого доставили к зданию городского суда. Юношу завели в сопровождении конвоя», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений. Большое число патрулей стянуто к зданию суда. URA.RU продолжает следить за развитием событий.

Юношу сопровождает конвой
Юношу сопровождает конвой
Фото:

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Обвиняемого в убийстве челябинской таксистки цыгана привезли в Коркинский горсуд. Как передает корреспондент URA.RU в городе продолжается патрулирование улиц после ночных беспорядков. «Обвиняемого доставили к зданию городского суда. Юношу завели в сопровождении конвоя», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений. Большое число патрулей стянуто к зданию суда. URA.RU продолжает следить за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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