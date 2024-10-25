Цыгана, обвиняемого в убийстве, доставили на судебное заседание
Обвиняемого в убийстве челябинской таксистки цыгана привезли в Коркинский горсуд. Как передает корреспондент URA.RU в городе продолжается патрулирование улиц после ночных беспорядков.
«Обвиняемого доставили к зданию городского суда. Юношу завели в сопровождении конвоя», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
На въезде в Коркино и по улицам города продолжается патрулирование после ночных волнений. Большое число патрулей стянуто к зданию суда. URA.RU продолжает следить за развитием событий.
Юношу сопровождает конвой
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