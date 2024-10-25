В Кремле прокомментировали общение Маска и Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о многократных контактах между президентом России Владимиром Путиным и американским предпринимателем Илоном Маском. По словам Пескова, единственный разговор между Путиным и Маском произошел до 2022 года и имел ознакомительный характер, в ходе которого обсуждались технологические решения для будущего.
«Это все неправда. Это ложная информация. У Путина был один контакт с Маском. Это было до 2022 года. Они говорили по телефону. Разговор носил скорее ознакомительный характер, говорили о технологических решениях для будущего, сравнивали направления технического развития, которые считает Маск перспективными. Путин делился. Это был единственный контакт. После этого никаких контактов у Маска с Путиным не было», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Информацию предоставил корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что распространяемые слухи о частых коммуникациях Путина с западными лидерами и бизнесменами являются частью политической борьбы, особенно активизировавшейся в период предвыборной гонки в США. Он уточнил, что подобные информационные «вбросы» используются оппонентами для дискредитации друг друга на финальной стадии кампании.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что Маск якобы регулярно беседует с Путиным с 2022 года. Темы их разговоров охватывают широкий спектр, включая бизнес и геополитику, передает деловое издание «Взгляд». Уточняется, что российский лидер также мог якобы попросить у Маска активировать систему Starlink над Тайванем.
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