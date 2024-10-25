Песков рассказал, зачем Россия продолжает СВО

Песков: Путин занимается продолжением СВО для достижения целей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Путин открыт для переговоров
Песков заявил, что Путин открыт для переговоров Фото:

Президент России Владимир Путин продолжает СВО, чтобы достичь поставленные цели. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Путин занимается продолжением СВО, чтобы достичь цели, оставаясь при этом открытым для переговоров», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Путин обменялись мнениями о конфликте на Украине в ходе саммита БРИКС в Казани.

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Президент России Владимир Путин продолжает СВО, чтобы достичь поставленные цели. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Путин занимается продолжением СВО, чтобы достичь цели, оставаясь при этом открытым для переговоров», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Путин обменялись мнениями о конфликте на Украине в ходе саммита БРИКС в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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