Песков рассказал, зачем Россия продолжает СВО

Песков заявил, что Путин открыт для переговоров
Президент России Владимир Путин продолжает СВО, чтобы достичь поставленные цели. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Путин занимается продолжением СВО, чтобы достичь цели, оставаясь при этом открытым для переговоров», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Путин обменялись мнениями о конфликте на Украине в ходе саммита БРИКС в Казани.
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