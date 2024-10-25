В Кремле прокомментировали предложение Эрдогана по зерновой сделке

В Кремле прокомментировали предложение президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана возобновить работу зернового коридора в Черном море. Тогда Эрдоган заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а так же украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако в Кремле заявили, что договоренности не были соблюдены.
«Путин говорил том, что договоренность подразумевает выполнение каждой из сторон. То, чтоб было важно для нас, сделано не было. Сделка выполнялась, но она не получилась как сделка», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-кола. Он добавил, что ранее был составлен неофициальный документ, относительно которого возможно обсуждение возобновления зерновой сделки. Сейчас он изучается специалистами.
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