Песков: ситуация в Молдавии и Грузии — не наше дело

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Песков заявил, что Запад вмешивается в дела Грузии
Песков заявил, что Запад вмешивается в дела Грузии Фото:

Россия не будет вмешиваться в электоральные процессы Молдавии и Грузии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак не пытаемся да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации на электоральные процессы в этих странах. В Грузии — одна ситуация, мы никак не влияем и не вмешиваема в грузинские дела...  В Молдавии были видны трудно объяснимые изменения в динамике подсчета голосов. Руководство Молдавии не утруждает себя тем, чтобы объяснить эти аномалии», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят вмешательство в дела Грузии со стороны Запада. Также, по его словам, Россия будет ждать второй тур выборов президента в Молдавии.

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Россия не будет вмешиваться в электоральные процессы Молдавии и Грузии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы никак не пытаемся да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации на электоральные процессы в этих странах. В Грузии — одна ситуация, мы никак не влияем и не вмешиваема в грузинские дела...  В Молдавии были видны трудно объяснимые изменения в динамике подсчета голосов. Руководство Молдавии не утруждает себя тем, чтобы объяснить эти аномалии», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят вмешательство в дела Грузии со стороны Запада. Также, по его словам, Россия будет ждать второй тур выборов президента в Молдавии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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