Песков: ситуация в Молдавии и Грузии — не наше дело

Россия не будет вмешиваться в электоральные процессы Молдавии и Грузии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никак не пытаемся да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации на электоральные процессы в этих странах. В Грузии — одна ситуация, мы никак не влияем и не вмешиваема в грузинские дела... В Молдавии были видны трудно объяснимые изменения в динамике подсчета голосов. Руководство Молдавии не утруждает себя тем, чтобы объяснить эти аномалии», — заявил Песков во время конференц-колла с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь отметил, что в Кремле видят вмешательство в дела Грузии со стороны Запада. Также, по его словам, Россия будет ждать второй тур выборов президента в Молдавии.
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