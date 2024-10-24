24 октября 2024

Ко Дню округа пенсионеры из ХМАО получат дополнительные выплаты

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Прибавку к пенсии должны будет получить больше 300 тысяч пенсионеров
Прибавку к пенсии должны будет получить больше 300 тысяч пенсионеров Фото:

Ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа пенсионеры получат выплату в размере 1 000 рублей. Советующее распоряжение подписал губернатор Руслан Кухарук. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Распоряжение предоставить единовременную денежную выплату в размере 1 000 рублей неработающим пенсионерам в связи с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выплату предоставляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ до 10 декабря 2024 года в беззаявительном порядке на основании находящихся в его распоряжении документов», — говорится в тексте документа.

Выплаты получат больше 300 тысяч пенсионеров, зарегистрированных в «Агентстве социального благополучия населения». День округа празднуется в ХМАО 10 декабря.

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Ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа пенсионеры получат выплату в размере 1 000 рублей. Советующее распоряжение подписал губернатор Руслан Кухарук. Документ имеется в распоряжении редакции. «Распоряжение предоставить единовременную денежную выплату в размере 1 000 рублей неработающим пенсионерам в связи с 94-й годовщиной со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выплату предоставляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ до 10 декабря 2024 года в беззаявительном порядке на основании находящихся в его распоряжении документов», — говорится в тексте документа. Выплаты получат больше 300 тысяч пенсионеров, зарегистрированных в «Агентстве социального благополучия населения». День округа празднуется в ХМАО 10 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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