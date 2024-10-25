На публичной встрече с силовиками и властями после беспорядков в Коркино Челябинской области генерал МВД по региону Сергей Космачев заявил о том, что 25 октября начальник отдела МВД России «Коркинский» отстранен от должности. Передает с места событий корреспондент URA.RU
«По моему распоряжению сегодня начальник ОМВД по Коркино будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также будет назначена проверка», — заявил Космачев. После данного заявления зал заполнился аплодисментами.
В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но решили отомстить. Вся актуальная информация о ЧП в Коркино собрана в сюжете URA.RU.
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