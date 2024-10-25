Генерал МВД отстранил главного полицейского Коркино прямо на встрече с жителями. Фото

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В Коркинском ДК собрались силовики, власти и местные жители
В Коркинском ДК собрались силовики, власти и местные жители Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

На публичной встрече с силовиками и властями после беспорядков в Коркино Челябинской области генерал МВД по региону Сергей Космачев заявил о том, что 25 октября начальник отдела МВД России «Коркинский» отстранен от должности. Передает с места событий корреспондент URA.RU

«По моему распоряжению сегодня начальник ОМВД по Коркино будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также будет назначена проверка», — заявил Космачев. После данного заявления зал заполнился аплодисментами.

В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но решили отомстить. Вся актуальная информация о ЧП в Коркино собрана в сюжете URA.RU.

Руководитель областного полицейского главка Сергей Космачев отстранил от работы начальника ОМВД РФ по Коркино
Руководитель областного полицейского главка Сергей Космачев отстранил от работы начальника ОМВД РФ по Коркино
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На публичной встрече с силовиками и властями после беспорядков в Коркино Челябинской области генерал МВД по региону Сергей Космачев заявил о том, что 25 октября начальник отдела МВД России «Коркинский» отстранен от должности. Передает с места событий корреспондент URA.RU «По моему распоряжению сегодня начальник ОМВД по Коркино будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Также будет назначена проверка», — заявил Космачев. После данного заявления зал заполнился аплодисментами. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней таксистки. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но решили отомстить. Вся актуальная информация о ЧП в Коркино собрана в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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