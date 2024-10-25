Житель Златоуста устроил торг с полицейскими, когда его поймали пьяным за рулем

Житель Златоуста (Челябинская область) Андрей Л. начал торговаться при поимке пьяным за рулем. Как рассказали в пресс-службе городского суда, гражданин предлагал взятку. Сначала готов был заплатить 10 тысяч, потом 30, а в завершении — 50 тысяч рублей.
«Мужчина решил совершить действия, направленные на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия. С этой целью Андрей Л. предложил должностным лицам — инспекторам ДПС взятку в виде денежных средств в сумме 10 тысяч рублей», — рассказали в горсуде.
Златоустовец 6 сентября в 1 час 15 минут ночи на территории садового товарищества «Ремонтник» управлял автомобилем в нетрезвом виде. До этого он уже был лишен прав за аналогичное нарушение.
Мужчина попался на глаза полицейским, которые пригласили его в автомобиль, чтобы составить протокол. В салоне авто нарушитель впервые предложил деньги. Н был готов перечислить на карту 10 тысяч рублей. Это не подействовало, и сумма выросла в три раза. По дороге на медосвидетельствование в наркодиспансер Андрей увеличил сумму предложенной взятки до 50 тысяч рублей.
В результате к административному проступку добавилась уголовная статья. Мужчину судили за приготовление к даче взятки, которую не удалось вручить по независящим от лица обстоятельствам.
Златоустовец получил год условного лишения свободы. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих вину обстоятельств: наличие почетных грамот, проблемы со здоровьем, содействие в раскрытии преступления и других. Вину мужчина признал. Приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован.
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