Пермяки признались, что ежедневно испытывают стресс из-за проблем на работе

В Перми 16% рабочих предприятий ежедневно испытывают стресс, еще 35% признались, что испытывают стресс несколько раз в неделю. Это следует из опроса, проведенного врачами Центра общественного здоровья и медпрофилактики Пермского края (имеется в распоряжении URA.RU).
Опрос проводился с целью улучшить психическое (ментальное) здоровье трудящихся, чтобы повысить производительность труда. Врачи опросили более, чем 300 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Основной причиной стресса названы проблемы на работе. Об этом врачам краевого Центра медпрофилактики рассказали 81% респондентов. 68% опрошенных заявили, что из-за стресса их продуктивность на рабочем месте снижалась.
По итогам проведенного опроса врачами подготовлена информационно-образовательная программа, реализация которой планируется в 2025 году. Так, для менеджеров предприятий проведут обучение по вопросам психического здоровья. Помимо прочего их научат понимать, в каких случаях и почему рабочие предприятий испытывают стресс и «принимать своевременные меры реагирования». В свою очередь работников научат лучше понимать свое психическое здоровье и развивать навыки управления стрессом.
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ определяет ментальное здоровье как состояние психического благополучия. Благодаря ему люди «справляются со стрессовыми ситуациями, могут реализовать свой потенциал, успешно учиться и работать а также вносить вклад в развитие общества».
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