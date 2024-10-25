Пермяки признались, что ежедневно испытывают стресс из-за проблем на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за стресса продуктивность рабочих снижалась
Из-за стресса продуктивность рабочих снижалась Фото:

В Перми 16% рабочих предприятий ежедневно испытывают стресс, еще 35% признались, что испытывают стресс несколько раз в неделю. Это следует из опроса, проведенного врачами Центра общественного здоровья и медпрофилактики Пермского края (имеется в распоряжении URA.RU).

Опрос проводился с целью улучшить психическое (ментальное) здоровье трудящихся, чтобы повысить производительность труда. Врачи опросили более, чем 300 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Основной причиной стресса названы проблемы на работе. Об этом врачам краевого Центра медпрофилактики рассказали 81% респондентов. 68% опрошенных заявили, что из-за стресса их продуктивность на рабочем месте снижалась.

По итогам проведенного опроса врачами подготовлена информационно-образовательная программа, реализация которой планируется в 2025 году. Так, для менеджеров предприятий проведут обучение по вопросам психического здоровья. Помимо прочего их научат понимать, в каких случаях и почему рабочие предприятий испытывают стресс и «принимать своевременные меры реагирования». В свою очередь работников научат лучше понимать свое психическое здоровье и развивать навыки управления стрессом.

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ определяет ментальное здоровье как состояние психического благополучия. Благодаря ему люди «справляются со стрессовыми ситуациями, могут реализовать свой потенциал, успешно учиться и работать а также вносить вклад в развитие общества».

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В Перми 16% рабочих предприятий ежедневно испытывают стресс, еще 35% признались, что испытывают стресс несколько раз в неделю. Это следует из опроса, проведенного врачами Центра общественного здоровья и медпрофилактики Пермского края (имеется в распоряжении URA.RU). Опрос проводился с целью улучшить психическое (ментальное) здоровье трудящихся, чтобы повысить производительность труда. Врачи опросили более, чем 300 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет. Основной причиной стресса названы проблемы на работе. Об этом врачам краевого Центра медпрофилактики рассказали 81% респондентов. 68% опрошенных заявили, что из-за стресса их продуктивность на рабочем месте снижалась. По итогам проведенного опроса врачами подготовлена информационно-образовательная программа, реализация которой планируется в 2025 году. Так, для менеджеров предприятий проведут обучение по вопросам психического здоровья. Помимо прочего их научат понимать, в каких случаях и почему рабочие предприятий испытывают стресс и «принимать своевременные меры реагирования». В свою очередь работников научат лучше понимать свое психическое здоровье и развивать навыки управления стрессом. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ определяет ментальное здоровье как состояние психического благополучия. Благодаря ему люди «справляются со стрессовыми ситуациями, могут реализовать свой потенциал, успешно учиться и работать а также вносить вклад в развитие общества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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