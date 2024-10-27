Сотрудники Пермского университета в ноябре получат повышенные зарплаты

28 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Ректор ПГНИУ поднял зарплаты сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сотрудникам повысили должностные оклады. Обновленные зарплаты люди получат уже в ноябре, следует из приказа ректора Игоря Германова. «Приказываю: установить с 1 октября 2024 года должностные оклады работникам университета согласно приложениям», — говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте вуза. Оклады в зависимости от профессионально-квалификационной группы варьируются от 18 100 рублей до 43 620 рублей. Годом ранее эти суммы составляли 17 200 и 41 500 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, оклад ассистента и преподавателя без степени или звания составляет теперь 35 650 рублей. Годом ранее он равнялся 33 900 рублям. Больше других получат деканы факультетов — 71 300 рублей оклада. Ранее они получали 67 800 рублей. На сайте ПГНИУ уже размещен и приказ об окладах сотрудников с 1 января 2025 года. В нем суммы не меняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сотрудникам повысили должностные оклады. Обновленные зарплаты люди получат уже в ноябре, следует из приказа ректора Игоря Германова. «Приказываю: установить с 1 октября 2024 года должностные оклады работникам университета согласно приложениям», — говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте вуза. Оклады в зависимости от профессионально-квалификационной группы варьируются от 18 100 рублей до 43 620 рублей. Годом ранее эти суммы составляли 17 200 и 41 500 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, оклад ассистента и преподавателя без степени или звания составляет теперь 35 650 рублей. Годом ранее он равнялся 33 900 рублям. Больше других получат деканы факультетов — 71 300 рублей оклада. Ранее они получали 67 800 рублей. На сайте ПГНИУ уже размещен и приказ об окладах сотрудников с 1 января 2025 года. В нем суммы не меняются.