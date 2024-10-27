27 октября 2024
26 октября 2024

Сотрудники Пермского университета в ноябре получат повышенные зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, кошелек, портмоне, деньги, наличные, купюры
Ректор ПГНИУ поднял зарплаты сотрудникам Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сотрудникам повысили должностные оклады. Обновленные зарплаты люди получат уже в ноябре, следует из приказа ректора Игоря Германова.

«Приказываю: установить с 1 октября 2024 года должностные оклады работникам университета согласно приложениям», — говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте вуза. Оклады в зависимости от профессионально-квалификационной группы варьируются от 18 100 рублей до 43 620 рублей. Годом ранее эти суммы составляли 17 200 и 41 500 рублей.

С учетом повышающих коэффициентов, оклад ассистента и преподавателя без степени или звания составляет теперь 35 650 рублей. Годом ранее он равнялся 33 900 рублям. Больше других получат деканы факультетов — 71 300 рублей оклада. Ранее они получали 67 800 рублей. На сайте ПГНИУ уже размещен и приказ об окладах сотрудников с 1 января 2025 года. В нем суммы не меняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском классическом университете (ПГНИУ) сотрудникам повысили должностные оклады. Обновленные зарплаты люди получат уже в ноябре, следует из приказа ректора Игоря Германова. «Приказываю: установить с 1 октября 2024 года должностные оклады работникам университета согласно приложениям», — говорится в тексте приказа, опубликованного на сайте вуза. Оклады в зависимости от профессионально-квалификационной группы варьируются от 18 100 рублей до 43 620 рублей. Годом ранее эти суммы составляли 17 200 и 41 500 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, оклад ассистента и преподавателя без степени или звания составляет теперь 35 650 рублей. Годом ранее он равнялся 33 900 рублям. Больше других получат деканы факультетов — 71 300 рублей оклада. Ранее они получали 67 800 рублей. На сайте ПГНИУ уже размещен и приказ об окладах сотрудников с 1 января 2025 года. В нем суммы не меняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...