В КНДР прокомментировали информацию СМИ об отправке войск в Россию

Если Северная Корея решила бы отправить свои войска в Россию, то ее действия соответствовали бы международному праву. Об этом заявил замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю.
«Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало нормам международного права», — заявил Ким Чон Гю. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство. Он также добавил, что есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы дело носило незаконный характер. Отдельно Ким Чон Гю подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство КНДР не имеет прямого отношения к делам Минобороны, поэтому он не видит необходимости подтверждать подобную информацию, так как это не входит напрямую в его компетенции.
Ранее в СМИ появилась информация, что КНДР якобы решила отправить 12 тысяч своих солдат в Россию. По их данных, около 1,5 тысяч военных уже были замечены в российских регионах. Однако в МИД РФ и Кремле эти сообщения опровергли, назвав их «полной чушью».
Госдума 24 октября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Он предусматривает взаимную военную помощь при нападении на одну из стран, передает MK.RU.
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