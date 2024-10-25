Почему челябинцы перестали покупать коттеджи

В Челябинске спрос на коттеджи резко снизился. Это связано с приостановкой сразу нескольких видов льготных ипотек, а также с изменениями первоначального взноса за ипотечное загородное жилье, сообщил URA.RU 25 октября руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов.
«В Челябинске сейчас спрос на коттеджи невысокий. Это связано с приостановкой льготной семейной ипотеки, к тому же изменились условия первоначального взноса для тех, кто берет дома по ипотечным платежам. Также закончилась выдача лимитов по сельской ипотеке. А она для челябинцев была достаточно привлекательна, поскольку выдавалась внушительная сумма всего под 3% годовых», — отметил Молчанов.
Также Молчанов рассказал, что число челябинцев, желающих купить коттеджи без льгот значительно снизилось, и сами покупатели стали менее сговорчивыми. Специалист подчеркнул, что сельская ипотека все-таки была драйвером продаж загородной недвижимости и выразил надежду на ее возобновление в следующем 2025 году.
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