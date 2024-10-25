Сати Казанова впервые стала мамой

Певица Сати Казанова (Сатия Казанова) впервые стала мамой. Артистка, отметившая 42-летие в начале октября, рассказала, что у нее родилась дочь.
«Родилась наша долгожданная доченька. Наша крошка, видимо, поцелована судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально», — поделилась Казанова в социальных сетях. Она призналась, что во время родов ее сопровождал супруг. Артистка пообещала чуть позже рассказать о пополнении в семействе.
Известно, что певица долгое время не спешила выходить замуж. Ее супругом в 2017 году стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. Новостью о предстоящем рождении дочери певица поделилась в июле 2024 года.
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