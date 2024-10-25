Федеральный министр озвучил амбициозные цели на Свердловскую область. Фото

Министр Шадаев назвал Свердловскую область центром IT-технологией
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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, шадаев максут
Максут Шадаев пообещал помочь в развитии выставки «Форум будущего» Фото:

Министерство цифрового развития РФ поможет в развитии выставки «Форум будущего», которая с 2023 года проходит в Екатеринбурге. В 2025-м она должна стать в два раза больше, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, прилетевший на мероприятие и в компании профильного замгубернатора Дмитрия Ионина осмотревший экспозицию. Выставку также посетил корреспондент URA.RU.

«Пожелания, чтобы в следующем году выставка выросла в два раза. Будем всячески помогать мероприятию. Это очень классная площадка, классный город», — заявил Шадаев. Подчеркнув, что Екатеринбург стоит на втором месте в стране по темпам роста. Не обошел министр и в целом Свердловскую область, отметив, что она является едва ли не центром IT- технологий, а экспозиция это только доказала.

Ионин также добавил, что выставка растет, это видно по количеству экспонентов и числу посетителей. «Форум», появившийся в декабре 2023 года, должен стать ежегодным, подчеркнул он. Такую задачу поставил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Форум Будущего. Екатеринбург
Максут Шадаев (первый слева), Дмитрий Ионин (второй слева) и министр цифрового развития области Михаил Пономарьков (справа) посетили выставку «Форум будущего»
Фото:
Форум Будущего. Екатеринбург
Подобие машины DeLorean из фильма «Назад в в будущее» на стенде «Ростелекома»
Фото:
Форум Будущего. Екатеринбург
Максут Шадаев оценил разработки компаний, занимающихся информационной безопасностью
Фото:
Форум Будущего. Екатеринбург
Представители компаний активно фотографировались на своих стендах с Максутом Шадаевым
Фото:
Форум Будущего. Екатеринбург
Свердловские компании активно развиваются в области IT-технологии, заявил министр после осмотра выставки
Фото:

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Министерство цифрового развития РФ поможет в развитии выставки «Форум будущего», которая с 2023 года проходит в Екатеринбурге. В 2025-м она должна стать в два раза больше, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, прилетевший на мероприятие и в компании профильного замгубернатора Дмитрия Ионина осмотревший экспозицию. Выставку также посетил корреспондент URA.RU. «Пожелания, чтобы в следующем году выставка выросла в два раза. Будем всячески помогать мероприятию. Это очень классная площадка, классный город», — заявил Шадаев. Подчеркнув, что Екатеринбург стоит на втором месте в стране по темпам роста. Не обошел министр и в целом Свердловскую область, отметив, что она является едва ли не центром IT- технологий, а экспозиция это только доказала. Ионин также добавил, что выставка растет, это видно по количеству экспонентов и числу посетителей. «Форум», появившийся в декабре 2023 года, должен стать ежегодным, подчеркнул он. Такую задачу поставил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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