Федеральный министр озвучил амбициозные цели на Свердловскую область. Фото

Министр Шадаев назвал Свердловскую область центром IT-технологией

25 октября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев пообещал помочь в развитии выставки «Форум будущего» Фото: Роман Наумов © URA.RU Министерство цифрового развития РФ поможет в развитии выставки «Форум будущего», которая с 2023 года проходит в Екатеринбурге. В 2025-м она должна стать в два раза больше, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, прилетевший на мероприятие и в компании профильного замгубернатора Дмитрия Ионина осмотревший экспозицию. Выставку также посетил корреспондент URA.RU. «Пожелания, чтобы в следующем году выставка выросла в два раза. Будем всячески помогать мероприятию. Это очень классная площадка, классный город», — заявил Шадаев. Подчеркнув, что Екатеринбург стоит на втором месте в стране по темпам роста. Не обошел министр и в целом Свердловскую область, отметив, что она является едва ли не центром IT- технологий, а экспозиция это только доказала. Ионин также добавил, что выставка растет, это видно по количеству экспонентов и числу посетителей. «Форум», появившийся в декабре 2023 года, должен стать ежегодным, подчеркнул он. Такую задачу поставил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Максут Шадаев (первый слева), Дмитрий Ионин (второй слева) и министр цифрового развития области Михаил Пономарьков (справа) посетили выставку «Форум будущего» Фото: Размик Закарян © URA.RU Подобие машины DeLorean из фильма «Назад в в будущее» на стенде «Ростелекома» Фото: Размик Закарян © URA.RU Максут Шадаев оценил разработки компаний, занимающихся информационной безопасностью Фото: Размик Закарян © URA.RU Представители компаний активно фотографировались на своих стендах с Максутом Шадаевым Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловские компании активно развиваются в области IT-технологии, заявил министр после осмотра выставки Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство цифрового развития РФ поможет в развитии выставки «Форум будущего», которая с 2023 года проходит в Екатеринбурге. В 2025-м она должна стать в два раза больше, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, прилетевший на мероприятие и в компании профильного замгубернатора Дмитрия Ионина осмотревший экспозицию. Выставку также посетил корреспондент URA.RU. «Пожелания, чтобы в следующем году выставка выросла в два раза. Будем всячески помогать мероприятию. Это очень классная площадка, классный город», — заявил Шадаев. Подчеркнув, что Екатеринбург стоит на втором месте в стране по темпам роста. Не обошел министр и в целом Свердловскую область, отметив, что она является едва ли не центром IT- технологий, а экспозиция это только доказала. Ионин также добавил, что выставка растет, это видно по количеству экспонентов и числу посетителей. «Форум», появившийся в декабре 2023 года, должен стать ежегодным, подчеркнул он. Такую задачу поставил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.