В Перми ввели ограничение движения на участке шоссе Космонавтов от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова до 1 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.
«До 00:00 01 мая 2025 года ограничение движения по улице Шоссе Космонавтов (от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве автомобильной дороги по улице Крисанова», — сказано в сообщении.
Также власти продлили ограничение движения по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина до 15 декабря. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и объезжать эти участки.
Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют запустить движение по путепроводу на шоссе Космонавтов в ноябре 2022 года. Но это будет возможно только в том случае, если погодны условия позволят завершить строительство дороги.
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