В Перми ограничили движение по шоссе Космонавтов на полгода. Карта

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Ограничение будет действовать до 1 мая 2025 года
Ограничение будет действовать до 1 мая 2025 года Фото:

В Перми ввели ограничение движения на участке шоссе Космонавтов от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова до 1 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

«До 00:00 01 мая 2025 года ограничение движения по улице Шоссе Космонавтов (от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве автомобильной дороги по улице Крисанова», — сказано в сообщении.

Также власти продлили ограничение движения по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина до 15 декабря. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и объезжать эти участки.

Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют запустить движение по путепроводу на шоссе Космонавтов в ноябре 2022 года. Но это будет возможно только в том случае, если погодны условия позволят завершить строительство дороги.

Водителей просят объезжать этот участок
Водителей просят объезжать этот участок
Фото:

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В Перми ввели ограничение движения на участке шоссе Космонавтов от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова до 1 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса. «До 00:00 01 мая 2025 года ограничение движения по улице Шоссе Космонавтов (от улицы Борчанинова до улицы Мильчакова). Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве автомобильной дороги по улице Крисанова», — сказано в сообщении. Также власти продлили ограничение движения по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина до 15 декабря. Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты и объезжать эти участки. Ранее URA.RU сообщало, что власти планируют запустить движение по путепроводу на шоссе Космонавтов в ноябре 2022 года. Но это будет возможно только в том случае, если погодны условия позволят завершить строительство дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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