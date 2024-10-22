Власти раскрыли сроки запуска движения по путепроводу на шоссе Космонавтов в Перми

Технический запуск движения по путепроводу, возведение которого продолжается на шоссе Космонавтов в Перми, планируется в ноябре. Это произойдет в том случае, если погодные условия позволят завершить укладку асфальта на объекте.
«При благоприятных погодных условиях, которые позволяют завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия по основному ходу, техническое движение по путепроводу на ш.Космонавтов будет открыто в ноябре текущего года», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.
Во вторник, 22 октября депутаты законодательного собрания посетовали на пробки в районе Гознака и ДКЖ. Директор краевого учреждения «Центр безопасности дорожного движения» Александр Власов пояснил, что движение на шоссе Космонавтов осложнено из-за ремонтных работ на транспортной магистрали.
Строительство путепровода ведется в рамках продления улицы Крисанова. Проект состоит из двух этапов. Транспортная развязка на пересечении ул. Столбовой и шоссе Космонавтов планируется к завершению в 2024 году, анонсировали ранее краевые власти. На втором этапе будет построен участок от Пушкина до Столбовой и реконструирована улица Пушкина. После этого улица Крисанова станет четырехполосной, с пятипролетным мостом над рекой Данилихой. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в 2025 году.
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